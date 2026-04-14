رئيس حزب الأمة القومي يصدر قراراً بتعيين نائباً أول للرئيس

في خطوة وُصفت بأنها تعكس إعادة ترتيب القيادة داخل حزب الأمة القومي، أصدر رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر قراراً بتعيين مالك الحسن أبو روف نائباً أول للرئيس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الأداء القيادي في مواجهة التحديات السياسية التي تمر بها البلاد.

القرار، الذي صدر يوم الاثنين، أوضح أن التعيين يهدف إلى بناء مؤسسة رئاسية أكثر تماسكاً، وترسيخ نهج الشراكة والكفاءة في توزيع المهام بين قيادات الحزب. وأشار إلى أن الخطوة تستند إلى دستور الحزب لسنة 1945 المعدل في 2009، وإلى الصلاحيات المخولة لرئيس الحزب بموجب أحكامه.

وبحسب البيان، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه، في إشارة إلى أن الحزب يسعى إلى إعادة تنظيم صفوفه وتأكيد حضوره في المشهد السياسي السوداني عبر تعزيز موقع القيادة وتوسيع قاعدة المشاركة.

