فتوى جديدة من عبد الحي يوسف حول معايير الزواج بالسودان

في سياق الجدل الدائر حول معايير الزواج في المجتمع السوداني، نشر الشيخ عبد الحي يوسف فتوى جديدة تناول فيها سؤالاً حول قبول أو رفض الزواج في حال وجود اختلاف فكري بين الطرفين، رغم توفر حسن الخلق لدى الخاطب.

الشيخ أوضح أن الأساس الشرعي في هذا الباب حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”. وبيّن أن معيار الدين يتدرج من أعلى درجات الالتزام التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصولاً إلى الحد الأدنى المتمثل في أداء الفرائض واجتناب المحرمات. أما الخُلق، فأعلى درجاته أخلاق النبي، والحد الأدنى المقبول هو الابتعاد عن الصفات الذميمة مثل الكذب والبخل

وفيما يتعلق باختلاف الرؤى الفكرية بين الزوجين، أكد الشيخ أن هذا أمر طبيعي بين البشر، مثل اختلاف الألوان والألسنة، ولا ينبغي أن يكون سبباً لرفض الزواج إذا كان الطرف الآخر متحققاً فيه الدين والخلق بالحد المقبول شرعاً. وختم بالتأكيد على أن معيار الاختيار الأساسي هو الدين والخلق، وليس التطابق الكامل في طريقة التفكير أو عمق الرؤية.

