ارتفاع إصابات حمى الضنك يثير القلق في نهر النيل

في تطور صحي مثير للقلق، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في أربع محليات خلال التقرير اليومي الصادر عنها. الأرقام أظهرت أن محلية شندي سجلت النصيب الأكبر بواقع 75 إصابة، تلتها المتمة بـ58 حالة، فيما رُصدت 9 إصابات في الدامر وحالة واحدة فقط في عطبرة.

هذه الإحصاءات تعكس اتساع رقعة انتشار المرض في الولاية، وسط دعوات متزايدة لتكثيف الجهود الصحية والوقائية للحد من تفشيه، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثيره على المجتمعات المحلية في ظل الظروف الصحية والبيئية الراهنة

