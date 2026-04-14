حمدوك : استمرار النزاع قد يحول السودان إلى نقطة التقاء لجماعات متطرفة في أفريقيا

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إن مبادرة الرباعية لوقف الحرب في السودان تُعد أول مقترح دولي يتضمن جداول زمنية واضحة ومعايير محددة، مشيرًا إلى أنها قدّمت توصيفًا مباشرًا للجهات التي تعرقل العملية السياسية، وفق ما صرّح به لصحيفة ذا ناشيونال.

وأوضح حمدوك، الذي يقود التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، أن المبادرة تميّزت بتحديد الأطراف التي يرى أنها تعطل مسار التسوية، لافتًا إلى أن القوى الإسلامية تتحمل — بحسب وصفه — مسؤولية واسعة عن الأزمات التي مر بها السودان.

وقال إن استمرار النزاع يضع السودان في موقع شديد الهشاشة داخل الإقليم، محذرًا من أن اتساع دائرة عدم الاستقرار قد يخلق بيئة مواتية لتمدد جماعات مسلحة تنشط في مناطق مختلفة من القارة ، بما في ذلك حركة الشباب في الصومال وبوكو حرام في غرب أفريقيا وتنظيمات في منطقة الساحل مثل داعش قائلا ” السودان سيتحول أرض خصبة للإرهاب، يربط بين حركة الشباب في الصومال، وبوكو حرام في غرب أفريقيا، وداعش في منطقة الساحل.”

