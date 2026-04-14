تصاعد الغضب الشعبي في الولاية الشمالية على خلفية أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ ساعة واحدةاضف تعليقاًمصدر الخبر / المشهد السوداني

شهدت منطقة عبري في الولاية الشمالية احتجاجات جديدة يوم الثلاثاء بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وتراجع الخدمات الأساسية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر إن مئات السكان شاركوا في التحركات، موضحة أن المشاركين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقطوعات المتكررة وتراجع الإمداد الكهربائي.

وأضافت أن المحتجين رفعوا مطالب تتعلق بتحسين توزيع الكهرباء، مشيرة إلى أن بعض المناطق تعاني من انقطاعات طويلة تؤثر على الأنشطة اليومية والخدمات الحيوية.

وذكرت المصادر أن التجمعات بدأت منذ ساعات الصباح وجابت عدداً من شوارع المدينة، حيث ردد المشاركون هتافات تعكس اعتراضهم على الوضع الحالي.

وأشارت إلى أن الاحتجاجات تأتي في سياق تزايد الشكاوى في محليات أخرى بالولاية الشمالية بشأن تدهور خدمات الكهرباء والمياه، وسط مطالبات للجهات المختصة بالاستجابة.

وقال المحتجون إنهم يطالبون بمراجعة سياسات إدارة الكهرباء، بما في ذلك تغيير بعض المسؤولين المحليين ولجنة سد مروي، في ظل استمرار الأزمة دون حلول واضحة.

وتستفيد بعض مدن شمال السودان من إمداد كهربائي قادم من مصر بموجب اتفاق قائم منذ عدة سنوات، ما يجعلها خارج نظام البرمجة الذي تطبقه الحكومة السودانية لترشيد الاستهلاك ومعالجة الأعطال في الشبكات.

الانتباهة