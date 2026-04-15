قطر: نرفض كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين

نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، كل الادعاءات المتداولة بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي إن “هجمات إيران على قطر استمرت خلال الحرب، وتوقفت مع وقف إطلاق النار”، مضيفا أن “قطر تشدد منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وأشار المتحدث إلى أن “وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب”، مؤكدا دعم الدوحة لوساطة باكستان.

وأوضح أن “قطر تنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع”، مضيفا: “لا نقوم بدور وساطة لكن هناك تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء”.

وأكد الأنصاري أن قطر تحترم خريطة الطريق التي وضعها الوسيط، قائلا إن “المستقبل لا شك أنه سيشهد دورا إقليميا”.

وأضاف: “عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويًا ووضع حلول مستدامة، ومجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده ونجاعته في التنسيق ومواجهة التحديات”.

