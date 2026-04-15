مبارك أردول يكشف اسباب مشاركته في مؤتمر برلين

قال مبارك أردول، رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، إن مشاركته في اجتماع تنظمه الآلية الخماسية في برلين جاءت استجابة لدعوة رسمية، مؤكدًا أن حضور وفده يهدف إلى عرض مواقفهم بشأن الأزمة السودانية.

وأوضح أردول في بث مباشر عبر منصة فيسبوك أن الآلية الخماسية تضم الإيقاد والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفعالية تجمع أطرافًا سياسية سودانية في إطار نقاشات دبلوماسية واسعة.

وقال إن التحالف اختار المشاركة لضمان إيصال رؤيته، مضيفًا أن موقفهم يستند إلى الثقة في طرحهم السياسي. وأكد أن التحالف لا يشارك في أي نشاط لا يخدم مصالح السودان.

وتناول أردول الجدل المتعلق بالتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن تقييمها يجب أن يرتبط بنتائجها، وأن بعض التحركات الدولية يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار إذا انسجمت مع أولويات السودانيين.

وفي ما يتعلق بالحرب، قال أردول إن إنهاء القتال يمثل أولوية، وإن الحل السياسي هو المسار الأنسب لعودة النازحين واستعادة مؤسسات الدولة. وأضاف أن التحالف يدعم أي جهد يهدف إلى وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أنه سيعود إلى الخرطوم عقب انتهاء الاجتماعات، مؤكدًا أن وفده سيتابع مسار المؤتمر للتأكد من توافقه مع مصالح السودان.

الانتباهة