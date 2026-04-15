قرار جديد من ياسر العطا بشأن استخدام ضباط الجيش السوداني للتواصل الاجتماعي

أصدر رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، قراراً يمنع أفراد القوات المسلحة من نشر أو التعليق على القضايا العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال القرار إن أي مخالفة ستخضع لإجراءات قانونية وفق القواعد المنظمة لعمل القوات المسلحة.

ويأتي هذا التوجيه بعد رصد انتشار حسابات شخصية لضباط من رتب مختلفة يستخدمون وسائل التواصل للتعليق على الشؤون العسكرية والسياسية، في مخالفة للوائح التي تحصر التصريحات في مكتب الناطق الرسمي.

وشهدت المؤسسة العسكرية منذ عام 2019 زيادة في استخدام بعض الضباط لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته القيادة خروجاً عن الضوابط المهنية.

وأكدت رئاسة الأركان أن الالتزام بالقرار ضروري للحفاظ على الانضباط المؤسسي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

