حمدوك يبحث مع المبعوث الأممي في برلين جهود إنهاء الحرب في السودان

عقد رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، عبد الله حمدوك، اجتماعًا في برلين مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، لبحث تطورات النزاع والجهود الدولية لوقف القتال.

وقال مصدر مطلع إن اللقاء جاء في بداية زيارة يجريها حمدوك إلى ألمانيا، حيث ناقش الطرفان الوضع الإنساني المتدهور في السودان وضرورة التحرك نحو وقف فوري لإطلاق النار.

ووفق المصدر، أشاد حمدوك بتعيين هافيستو في منصبه الجديد، معتبرًا أن خبرته الدبلوماسية قد تسهم في دفع الجهود الرامية لإنهاء الحرب. وأكد استعداد تحالف “صمود” للتعاون مع الأمم المتحدة في أي مسار يهدف إلى تحقيق الاستقرار.

وبحسب المعلومات، تناول الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تعكس مطالب السودانيين.

من جهته، أكد هافيستو التزامه بمواصلة التواصل مع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على دعم مسار يفضي إلى حل عاجل للنزاع ويخفف معاناة المدنيين.

