والي سنار يخاطب اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة قدامى المحاربين فرع الولاية

أشاد والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بالدور الوطني والبطولي الذي قدمه قدامى المحاربين وجرحى العمليات في حماية تراب الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل ركيزة أساسية في تاريخ العزة والكرامة السودانية.

​جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة قدامى المحاربين وجرحى العمليات فرع ولاية سنار .

وأثنى الوالي على الروح القتالية العالية التي أظهرها رفقاء السلاح بتدافعهم نحو معسكرات الكرامة وتلبية نداء الواجب فور اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس بغريب على من نذروا أنفسهم لخدمة البلاد

​ودعا الوالي خلال الاجتماع إلى تعزيز قيم التماسك والوحدة، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بقدامى المحاربين .

​وأعرب والي سنار عن فخره بمستوى التماسك الاجتماعي بين قدامى المحاربين، واصفاً إياهم بالنموذج في الانضباط والوفاء، مؤكداً أن مؤسسة قدامى المحاربين تذخر بكفاءات يجب الاستفادة منها لتطوير برامج المؤسسة بما يخدم استقرار هذه الشريحة المهمة.

​من جانبهم جدد أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة قدامى المحاربين جاهزيتهم للذود عن حياض الوطن، مؤكدين أن خبراتهم العسكرية والمدنية ستظل تحت تصرف الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.

