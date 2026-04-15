مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة شديدة الخطورة، شملت 340 كيلوجراماً من مخدر “الآيس” و200 ألف حبة “كبتاجون” ، وذلك في إنجاز أمني جديد يؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في حماية حدود البلاد،

وقف والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، يرافقه مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، ولجنة أمن الولاية ومساعدو المدير العام ومدراء الإدارات العامة ، وعدد من السادة الضباط على الضبطية .

وأكد الفريق ركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، أن تكرار الإنجازات الأمنية لأكثر من ثلاث مرات خلال شهر واحد يعكس حجم الجهد الاستثنائي والاحترافية العالية التي تتمتع بها قوات الجمارك، ولا سيما إدارة مكافحة التهريب.

​ وجاء في كلمته: “إن ما نشهده اليوم من ضبطية ضخمة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عمل وطني جسور يقطع الطريق أمام مخططات الأعداء الذين يستهدفون تدمير الشباب عبر سلاح المخدرات الفتاك. ولكننا نقول لهم: هيهات.. فللوطن رجال مخلصون يحملون الوعي والعزيمة، ويقفون سداً منيعاً لحماية تراب هذا الوطن وصون مكتسباته”.

​ من جانبه، وصف مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، الضبطية بأنها “نوعية”، وتبرهن على أن قوات الجمارك هي الدرع الواقي للبلاد، وقادرة على مواجهة كافة التحديات. وبشر سيادته بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية المتطورة لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات الميدانية.

​ وفي ذات السياق، أعرب مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر عن فخره واعتزازه بيقظة القوات في البحر الأحمر، وقال: “نقدم العهد للقيادة وللشعب السوداني، بأنه لن تمر مخدرات أو سلاح أو أي مهددات تضر بالبلاد عبر بوابة البحر الأحمر، فنحن قدر التحدي والمسؤولية”.

وكشف مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، العميد جاد كريم أحمد الفضل، أن هذه العملية تمت بتخطيط دقيق وتنسيق عالٍ مع جهاز المخابرات العامة، مما أسفر عن وضع اليد على (340) كيلو من مخدر الآيس و(200,000) ألف حبة كبتاجون، مثمناً المهنية العالية والروح القتالية التي تتمتع بها قواته في تأمين المنافذ الحدودية.

