الواثق البرير يطرح رؤية لعقد اجتماعي جديد في السودان للخروج من الأزمة

قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إن تجاوز الوضع الراهن يتطلب توافقاً وطنياً على مشروع سياسي جديد يعيد ترتيب أولويات الدولة.

وأوضح البرير في منشور على فيسبوك أن المبادرة المطروحة تقوم على صياغة عقد اجتماعي يضع مصلحة البلاد في مقدمة الاعتبارات، ويركز على التنمية وحقوق المواطنين.

وأضاف أن الحرب أظهرت، بحسب تعبيره، أن السودان يحتاج إلى جهود لصنع السلام بدلاً من السعي وراء مكاسب عسكرية.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في الاختيار بين مسار يدعم بناء الدولة ومسار يقود إلى الفوضى، مؤكداً ضرورة التوافق على رؤية مشتركة لمعالجة الأزمة.

