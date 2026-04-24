بعد إعلان إصابته بورم خبيث.. آخر تطورات الحالة الصحية لنتنياهو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن تقريره الطبى السنوى يُظهر أنه يتمتع بصحة بدنية ممتازة، كاشفًا عن اكتشاف ورم خبيث صغير فى مراحله المبكرة فى البروستاتا، والذى تم علاجه بنجاح، ويأتى هذا التحديث بعد أن أرجأ نشر التقرير، مُعللًا ذلك بظروف الحرب.

حالة نتنياهو الصحية

فى بيان صدر يوم الجمعة، قال نتنياهو إنه طلب تأجيلًا لمدة شهرين «حتى لا يُنشر فى ذروة الحرب مع إيران، مضيفًا: أنا بصحة جيدة وفى حالة بدنية ممتازة».

وقال رئيس الوزراء إن الحالة اكتُشفت خلال متابعة روتينية بعد جراحة سابقة لتضخم البروستاتا الحميد، مضيفًا: «شخّص الأطباء مرحلة مبكرة جدًا من ورم خبيث، دون أى انتشار، وعرضوا خيارات علاجية تتراوح بين المراقبة والتدخل الجراحى».

وأوضح نتنياهو أنه اختار العلاج الفورى، مشيرًا إلى أن الإجراء تضمن بضع جلسات علاجية قصيرة فقط وسمح له بمواصلة العمل.

