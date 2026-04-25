لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك

ما أن طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة التي عادت بها إلى الغناء والتي تحمل اسم “الحضن شوك” حتي جاءت في صدارة التريندات وذلك أولاً بسبب تشوق جمهورها لها بعد غياب فترة طويلة، وثانياً بسبب اسم الأغنية التي جاءت معبرة عما مرت به شيرين الفترة الماضية إذ تقول كلمات الأغنية التي تحمل اسم “الحضن شوك” : “يا دنيا ليه لا يوم نصفتيني ولا يوم عرفتيني ولا يوم صاحبتيني”.

شيرين عبد الوهاب وتفاعل كبير معها

هذا وما أن نشرت الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً عبر انستجرام صورة جديدة لها، وأرفقت بها أغنية “ابتسمت” من ألبوم “بتمنى أنساك”، مشيرةً إلى أن الأغنية متاحة الآن عبر جميع منصات ومتاجر الموسيقى الرقمية.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من نجوم الفن والإعلام، حيث حرصت الفنانات هدى المفتي وجميلة عوض على دعم شيرين، إلى جانب الإعلامية لانا القسوس والإعلامي رامي رضوان، الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية.

كما تفاعل جمهور شيرين مع العمل بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي حملت كلمات الدعم والتحفيز، معربين عن سعادتهم بعودتها مجددا، ومتمنين لها مزيدا من النجاح في أعمالها القادمة.

شيرين عبد الوهاب تحضر أغنيات جديدة بتوقيع عزيز الشافعى وتوما

وكشف الملحن عزيز الشافعي عن كواليس التعاون المرتقب، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله برفقة الموزع الموسيقي توما من داخل الاستوديو، بينما كانت شيرين تقوم بتسجيل إحدى الأغنيات الجديدة.

وعلق الشافعي على الفيديو قائلاً: “انتوا كمان وحشتوها جدا”، في إشارة إلى حالة الترقب الكبيرة من الجمهور لعودة شيرين بأعمال جديدة، خاصة بعد فترة من الغياب النسبي عن الساحة الفن

اليوم السابع