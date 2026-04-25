ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها

نفى النجم ياسر جلال أنباء نقل الفنانة الكبيرة ميرفت أمين لإحدي المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث علق بحسابه الرسمي على إحدي المنشورات وأوضح حالتها الصحية.

وطمأن النجم ياسر جلال جمهور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين عبر تعليقه قائلاً: “الحمد لله مفيش أى حاجة والنجمة العظيمة ميرفت أمين بخير والحمدلله، نزلة برد خفيفة مش أكتر، ربنا يحفظها لبنتها منه الله ولنا ولكل محبيها فى كل أرجاء الوطن العربى”، كما أشارت الإعلامية بوسي شلبي بإحدي التعليقات أن الفنانة الكبيرة ميرفت أمين متواجدة بمنزلها لتنفي أنباء نقلها للمستشفى.

قصة كلهم بيحبوا مودي

يذكر أن أخر أعمال ميررفت أمين مسلسل كلهم بيحبوا مودي والذى عرض في شهر رمضان الماضي، وجسد ياسر جلال شخصية رجل أعمال ثرى نشأ على تلبية جميع رغباته منذ الطفولة، ما يجعله يعيش حياة من اللهو والسهر والزواج المتكرر، قبل أن يفقد ثروته بالكامل، وتتصاعد الأحداث حين يحاول إنقاذ نفسه من الإفلاس عبر الزواج من سيدة ثرية تنتمى إلى طبقة شعبية، فى إطار اجتماعى كوميدى يحمل العديد من المفارقات.

أبطال كلهم بيحبوا مودي

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026.

