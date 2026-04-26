الجيش يعلن صد هجوم في سالي وتأسيس تسيطر على كيلي باقليم النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني يوم السبت أنه صد هجوماً لقوات الدعم السريع على منطقة سالي في ولاية النيل الأزرق، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على منطقة الكيلي الاستراتيجية في الولاية ذاتها بعد معارك مع الجيش.

وقالت الفرقة الرابعة مشاة إن قواتها أحبطت الهجوم على سالي ودمرت 36 مركبة قتالية، واستولت على مركبتين، مشيرة إلى أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع إن قوات “تحالف تأسيس” التابعة لها بسطت سيطرتها على منطقة الكيلي عقب اشتباكات وصفها بأنها حاسمة، مؤكداً أن قواته ألحقت بالجيش خسائر في الأفراد والعتاد، وأن عدداً من عناصره وقعوا بين قتيل وأسير.

وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً منذ أسابيع، في إطار القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

الانتباهة