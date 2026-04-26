كواليس زيارة البرهان إلى السعودية تكشف أهداف سياسية جديدة

في تحرك دبلوماسي لافت، كشفت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية جاءت في إطار مساعٍ للحصول على دعم سياسي من الرياض لمواجهة ما تعتبره الخرطوم تحركات دولية تهدد سيادة الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد انعقاد “المؤتمر الدولي الثالث حول السودان” في برلين منتصف أبريل، وهو مؤتمر ترى السلطات السودانية أنه يسعى لتجاوز المؤسسات الرسمية وشرعنة ما يُعرف بـ”تحالف السودان التأسيسي” الذي تقوده قوات الدعم السريع، والذي أعلن سابقاً تشكيل حكومة موازية في مناطق نفوذه.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة السودانية تخشى أن يؤدي مؤتمر برلين إلى انتزاع إدارة ملف المساعدات الإنسانية من يد الدولة ومنحها لجهات دولية، وهو ما تعتبره الخرطوم نهجاً وصائياً قد يمهد للاعتراف بالدعم السريع كسلطة إدارية في أجزاء من دارفور وكردفان والنيل الأزرق.

وخلال مباحثاته في جدة، ناقش البرهان إمكانية أن تلعب السعودية دوراً محورياً في تنظيم مؤتمر بديل للمساعدات يضمن سيادة السودان على قراراته. وفي سياق متصل، ركزت محادثاته في مسقط مع السلطان هيثم بن طارق على فتح مسار تجاري جديد عبر الموانئ العُمانية، بما يعزز خيارات السودان الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

