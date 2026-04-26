وزير العدل : الملكية الفكرية ركيزة أساسية لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة

قال السيد وزير العدل د. عبد الله درف بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية أن الملكية الفكرية ركيزة أساسية لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة .

و أضاف في كلمته بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق السادس والعشرين من أبريل من كل عام أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية حماية الإبداع والإبتكار، و دور الملكية الفكرية في دعم مسارات التنمية الإقتصادية الإجتماعية.

وأشار درف إلى أن هذا اليوم العالمي، الذي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يُسلط الضوء على أهمية ترسيخ ثقافة إحترام حقوق المبدعين و المبتكرين، وتشجيع الإستثمار في الأفكار الإبداعية وتحويلها لمشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.

ويأتي إحتفال هذا العام تحت شعار “الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر”

و الذي يعكس الدور المتنامي للملكية الفكرية في دعم القطاع الرياضي، من خلال حماية الإبتكارات والتقنيات الحديثة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالرياضة.

و أوضح سعادته أن وزارة العدل تواصل جهودها في تطوير الاُطر التشريعية ذات الصلة بالملكية الفكرية، و تعزيز آليات إنفاذ القوانين، بما يضمن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتهيئة بيئة قانونية محفزة على الإبداع والإستثمار.

كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية، لا سيما بين الشباب، بإعتبارهم القوة المحركة لمستقبل قائم على المعرفة والإبتكار، مؤكداً التزام وزارة العدل بمواصلة دعم منظومة الملكية الفكرية في البلاد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

كما دعا وزير العدل جميع المبدعين والمبتكرين في السودان إلى الإستفادة من أنظمة الملكية الفكرية لحماية أعمالهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة تسهم في نهضة البلاد.

وجدد إلتزام وزارة العدل بالعمل على تطوير منظومة الملكية الفكرية، و تعزيز الوعي المجتمعي بها، بما يواكب التطورات العالمية.

من جانبها أشارت مولانا نادية أبوبكر مسجل عام الملكية الفكرية بوزارة العدل أن الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية ، إذ تسهم في تشجيع الإبداع، وجذب الإستثمار ، ودعم الإقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

ودعت جميع المبدعين والمبتكرين في السودان إلى الإستفادة من أنظمة الملكية الفكرية لحماية أعمالهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مُنتجة تسهم في نهضة البلاد.

سونا