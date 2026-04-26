وزارة الصحة بسنار تشرع في تركيب منظومة طاقة شمسية بمستشفى ودالنيل

أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية ولاية سنار د.إبراهيم العوض أن وزارته شرعت اليوم في تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة مقدمة من وزارة الصحة الاتحادية وذلك بمستشفى ود النيل الريفي بمحلية ابوحجار فى خطوة تهدف إلى تعزيز إستقرار الإمداد الكهربائي داخل المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأعرب دكتور إبراهيم العوض عن شكره وتقديره لوزارة الصحة الإتحادية وشركة إلفة للطاقة المنفذة لهذا المشروع وفق أعلى المعايير وكل الجهات الداعمة والممولة لهذا المشروع الحيوي .

مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة د. علاء الدين حسن الخليفة أشاد بالدعم السخي من وزارة الصحة الإتحادية وكل الذين ساهموا في تمويل هذا المشروع موضحا أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الإستدامة في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع ويعكس التعاون المثمر بين الجهات المختلفة لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

سونا