قيادية بارزة تعلن استقالتها من حزب المؤتمر السوداني

في خطوة أثارت اهتمام المتابعين للشأن السياسي، أعلنت القيادية بحزب المؤتمر السوداني حنان حسن استقالتها من الحزب، مؤكدة أن قرارها جاء بعد مراجعة ذاتية وتجربة سياسية طويلة، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة دون أن تنقطع عن القيم والمبادئ التي جمعتها برفاقها داخل التنظيم.

حنان أوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” بعنوان «لا وداع في طرق الحرية.. خطوة خارج الإطار نحو ذات الحلم»، أن مغادرتها الحزب لا تمثل نهاية لمسيرتها، بل بداية لمسار جديد أكثر رحابة، معتبرة أن تجربتها داخل المؤتمر السوداني كانت محطة مهمة لكنها لا تختزل كامل مشروعها السياسي.

هذا الإعلان يعكس تحولات داخل المشهد الحزبي السوداني، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الكتلة السياسية التي كانت حنان جزءاً منها، خاصة وأنها أكدت أن حلمها بالحرية والديمقراطية سيظل قائماً مهما تغيرت الأطر التنظيمية.

