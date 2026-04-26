توجيهات بتشكيل لجان الزكاة القاعدية بعدد 186 حيا سكنيا بالخرطوم

اعتمد الاجتماع الموسع برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير بحضور أمانة ديوان الزكاة بالمحلية اليوم حزمة من القرارات والإجراءات الخاصة بتشكيل لجان الزكاة القاعدية على مستوى الاحياء وفقا للضوابط واللوائح المنظمة بما يحقق الانتشار القاعدي الفاعل لهذه اللجان في المجتمع لضمان وصول مصارف الزكاة لمستحقيها.

حيث تقرر تشكيل 15 لجنة فنية على مستوى الوحدات الإدارية للإشراف على تشكيل اللجان القاعدية بعدد 186 حيا سكنيا بالمحلية على أن يراعي بداية التشكيل التركيز على الاحياء الأكثر كثافة سكانية ومن ثم التدرج في التشكيل لحين عودة كل المواطنين لمناطق سكنهم على أن يشمل تشكيل لجنة الحي شروط منها ان يكون الأشخاص المرشحين لشغل العضوية من السكان الأصليين بالحي المعنى بجانب ان تشمل عضوية لجنة الحي القاعدية حسب اللائحة امام المسجد وممثل لجنة المسجد او الخدمات وممثل للشباب وممثل لديوان الزكاة بجانب تخصيص اثنتان من المقاعد لقطاع المرأة لعضوية لجنة الحي.

ولفت الاجتماع الي أهمية أحكام التنسيق المشترك بين فريق العمل من الوحدات الإدارية وديوان الزكاة لضمان وصول الزكاة للمستحقين مع اهمية استباق التشكيل حملات اعلامية عبر مساجد الاحياء توطئة لانتخاب أعضاء اللجان وفقا للائحة المنظمة.

سونا