مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على شقيق حميدتي وثلاثة كولومبيين

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على القوني حمدان دقلو، مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، إلى جانب ثلاثة كولومبيين متهمين بتجنيد مرتزقة لصالح القوات، وذلك في إطار مساعٍ دولية لوقف تمويل الحرب في السودان.

وأوضح المجلس في بيان أن لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005 أدرجت القوني دقلو، وهو شقيق قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير الدولية، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. وذكر أن القوني لعب دوراً محورياً في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر شركات يديرها، من بينها “تراديف”، وأسهم في إطالة أمد النزاع وحصار مدينة الفاشر.

كما شملت العقوبات ثلاثة كولومبيين، بينهم ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا، الذي اتهمه المجلس بتجنيد مئات المقاتلين الكولومبيين وتوفير خبرات تكتيكية وتقنية لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدريب بعض الأطفال على القتال. وأدرجت اللجنة أيضاً زوجته كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، التي تدير وكالة الخدمات الدولية وتلعب دوراً في نشر المرتزقة، إلى جانب ماتيو أندريس دوكي بوتيرو المسؤول عن تمويل المقاتلين عبر شركات مالية مرتبطة به.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل والتجنيد التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، مؤكداً أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين إلى 13 شخصاً، بينهم ستة من قادة الدعم السريع.

الانتباهة