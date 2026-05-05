محمد رمضان يتعاقد على فيلم جديد ويترقب طرح فيلمه أسد الأيام المقبلة

يواصل النجم محمد رمضان تعزيز حضوره السينمائي بخطوات ثابتة، إذ تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يضعه ضمن سباق الأعمال الكبرى المنتظرة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس رغبته في تقديم تجارب مختلفة ومفاجآت لجمهوره.

حالة من الترقب تسيطر على جمهوره قبل طرح فيلمه الجديد أسد

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الترقب تسيطر على جمهوره قبل طرح فيلمه الجديد أسد، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يُنتظر أن يشهد العمل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع تصاعد الحملات الترويجية التي رفعت من سقف التوقعات حول الفيلم.

تفاصيل فيلم أسد قبل عرضه

الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

