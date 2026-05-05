العمل على جزء ثانى من فيلم السيرة الذاتية Michael عن مايكل جاكسون

أكدت تصريحات جديدة من داخل شركة Lionsgate أنه بدأ العمل على جزء ثانى من فيلم الاسيرة الذاتية Michael، مع احتمالية بدء التصوير خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في نجاح العمل جماهيريًا.

تفاصيل فيلم Michael

فيلم Michael الذي يستعرض مسيرة مايكل جاكسون منذ طفولته وحتى ذروة نجوميته في أواخر الثمانينيات، حقق افتتاحًا عالميًا ضخمًا بإيرادات بلغت 217 مليون دولار، متجاوزًا الرقم الذي سجله فيلم Bohemian Rhapsody، ليصبح من أنجح أفلام السيرة الذاتية الموسيقية في تاريخ شباك التذاكر.

تصريحات رئيس ستديو Lionsgate

وفي بودكاست “The Town with Matt Belloni”، أوضح آدم فوجلسون، رئيس الاستوديو، أن هناك كمًا هائلًا من الموسيقى والتجارب الحياتية في مسيرة جاكسون يكفي لتقديم فيلم ثانٍ كامل، مشيرًا إلى إمكانية تناول لحظات بارزة مثل عرضه الشهير في استراحة السوبر بول عام 1993.

ورغم ذلك، لا يزال الجدول الزمني غير محسوم بشكل نهائي، خاصة مع ارتباط مخرج الجزء الأول أنطوان فوكوا بمشروع آخر لصالح نتفليكس، من بطولة دينزل واشنطن، ما قد يؤثر على توقيت بدء الإنتاج.

وعلى صعيد المحتوى، يظل السؤال الأبرز هو ما إذا كان الجزء الثاني سيتطرق إلى اتهامات الاعتداء الجنسي التي أُثيرت حول جاكسون في التسعينيات، وهي القضية التي تجنبها الجزء الأول. وكان من المفترض تناولها ضمن الأحداث، لكن بندًا قانونيًا مرتبطًا بتسوية سابقة أدى إلى إعادة تصوير مشاهد بتكلفة بلغت نحو 15 مليون دولار، ما غير مسار السرد لينتهي الفيلم عند مرحلة مختلفة ويركز على علاقته بوالده.

وحول هذا الملف، اكتفى فوجلسون بالقول إن الأمر “معقد”، مؤكدًا أن الحديث عن كيفية معالجته في الجزء الثاني لا يزال مبكرًا.

