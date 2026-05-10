طقس السودان: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار في عدة ولايات اليوم الأحد وغدا الاثنين

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان بأن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها في معظم أنحاء البلاد يومي الأحد 10 مايو والاثنين 11 مايو 2026.

وقالت الهيئة إن طقس يوم الأحد يتوقع أن يشهد أجواء حارة خلال ساعات النهار في أغلب الولايات.

وذكرت النشرة أن أمطاراً خفيفة مرجحة في جنوب وغرب ولاية كسلا، وفي ولايات القضارف وسنار والجزيرة، إضافة إلى شمال وشرق وجنوب ولاية النيل الأزرق، وشرق ووسط ولاية الخرطوم، وشمال شرق وجنوب شرق ولاية النيل الأبيض، وجنوب ولايتي جنوب وغرب كردفان.

وأشارت التوقعات إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية نهر النيل، وجنوب ولاية القضارف، وشرق ولاية سنار.

وأضافت الهيئة أن أجزاء من ولاية البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق في شمال ووسط البلاد، قد تشهد نشاطاً للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وبخصوص يوم الاثنين، توقعت الهيئة استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شرق البلاد وجنوب أواسطها، مع بقاء الأجواء الحارة خلال النهار في معظم المناطق.

وتشير النشرة إلى احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولايتي كسلا ونهر النيل، وفي ولايات القضارف وسنار والجزيرة، وشرق وجنوب ولاية الخرطوم، ومناطق من ولاية النيل الأبيض، وجنوب شرق ولاية شمال كردفان، وشرق ووسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، وجنوب شرق ولاية غرب كردفان.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية النيل الأزرق.

