رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية يباشر مهامه من الخرطوم

وصل إلى الخرطوم السفير علي بن حسن الحمادي رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية وقد كان في استقباله الأمين العام للمنظمة الدكتور أحمد محمد آدم وقيادات المنظمة.

وأكد السفير على الدور الكبير والرائد الذي ظلت تضطّلع به المنظمة خلال العقود الماضية في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية والدعوية، مؤكداً على مواصلة الجهود لاستكمال الأدوار المهمة والخدمات الجليلة التي أحوج ما تكون لها مجتمعاتنا.

واعلن السفير الحمادي مباشرة مهامه كرئيس لمجلس الأمناء من داخل الخرطوم دعماً وإسناداً للسودان، ومساهمة فاعلة في اعادة إعمار ما دمرته الحرب.

من جانبه رحب الدكتور أحمد محمد آدم – الأمين العام للمنظمة بزيارة رئيس مجلس الأمناء للخرطوم والتي تأتي تأكيداً لالتزام المنظمة بدعم الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار في السودان، مشيداً بالدعم القطري المتصل للسودان في مجالات متعددة، مؤكداً على مواصلة جهود منظمة الدعوة المستمرة للاستجابة العاجلة للتدخلات الواجبة في هذه الظروف والتحديات التي يمر بها السودان.

سونا