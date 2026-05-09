بالاسماء المشتركة تلاحق ناشطين أبرزهم عمسيب وندى القلعة وعائشة الماجدي ورشان أوشي

قررت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بدء إجراءات قانونية ضد مجموعة من الناشطين وصفحات التواصل الاجتماعي، متهمةً إياهم بنشر محتوى تحريضي يستهدف قواتها عبر منصة فيسبوك.

وقالت الدائرة القانونية التابعة للقوة، برئاسة صديق بنقو، إن الخطوة تأتي ضمن حملة تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية وملاحقة الحسابات التي تُتهم بتقويض السلم المجتمعي، مؤكدة أنها شرعت في فتح بلاغات رسمية والتواصل مع إدارة فيسبوك لاتخاذ إجراءات بحق الصفحات المعنية داخل السودان.

وضمت القائمة التي أعلنتها الدائرة القانونية 22 اسماً، بينهم: عبد الرحمن عمسيب، طارق أبو ظبارة، محمد خليفة، ميرغني سرور، حسبو البيلي، نوري أبو همام، الوليد محمد الأمين، طارق محمد خالد، حنين المدني، عاطف عبدون، رشان أوشي، عبد المنعم أبستيم، ندى القلعة، حياة عبد الملك، تبيان توفيق، عائشة الماجدي، ريماز محمد علي، شادي علي، محمد النقيب، كاميليا عجاج، ومحمد صلاح الشيخ.

وأكدت الدائرة أن أي محتوى يتضمن إساءات أو تحريضاً سيخضع للرصد، مشيرة إلى أن الإجراءات ستتم وفق القوانين المعمول بها، مع استمرار متابعة الحسابات التي تُتهم بنشر مواد تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي.

