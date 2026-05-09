فضيحة مدوية في السودان… طرح 14 ألف جوال إغاثة للبيع في مناقصة رسمية

أعلنت وزارة المالية في ولاية النيل الأبيض طرح مناقصة لبيع 14 ألف جوال من المواد الإغاثية، وفق إعلان رسمي نُشر في نهاية أبريل، ما أثار انتقادات واسعة من مراقبين اعتبروا الخطوة مخالفة لطبيعة هذه المساعدات.

وبحسب الإعلان، تشمل الكميات المعروضة 7000 جوال سكر زنة 50 كيلوغراماً مستورداً، إضافة إلى 7000 جوال دقيق زنة 25 كيلوغراماً منشأه مصر.

وتأتي الخطوة في وقت شهدت فيه أسواق عدة في ولايات الشرق والوسط والشمال تسرب مواد إغاثية إلى البيع التجاري منذ اندلاع الحرب في السودان.

الانتباهة