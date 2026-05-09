وزير الصحة يدشن العمل في العناية المكثفة بمستشفى الحوادث بالقضارف

أكد البروفيسور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة أهمية العناية المكثفة باعتبارها الركيزة لإنقاذ حياة المرضى وامتدح خلال افتتاحه اليوم قسم العناية المكثفة بمستشفى الحوادث بحضور والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن واعضاء حكومته دور حكومة القضارف في اقامة هذا القسم بمعينات واجهزة طبية عالية الجودة كأول ولاية على مستوي السودان.

وقال إن هذا القسم يعد إضافة حقيقية في المجال الصحي، مشيدا بكافة الجهات الداعمة للمشروع.

من جهته أشار الدكتور أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة بالولاية الى أن افتتاح العناية المكثفة بمستشفى الحوادث يعد إضافة ونقلة نوعية في تحسين وتجويد العناية بالمرضى، مشيرا لتجهيز القسم بأربعة عشر سرير مزودة بكافة الاجهزة الحديثة لعناية المرضى.

كما أكد عمل القسم أربعة وعشرين ساعة بمعينات واجهزة طبية عالية الجودة لمراقبة ومتابعة المرضى على رأس الساعة.

