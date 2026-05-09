القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة تكمل استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة

أعلن القنصل العام لجمهورية السودان بجدة السفير كمال علي عثمان عن اكتمال الترتيبات الخاصة بانعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026، والمقرر انطلاقها غدا الاحد الموافق العاشر من هذا الشهر، وذلك وفق خطة متكاملة أعدتها اللجنة العليا التي تم تشكيلها من مختلف اقسام القنصلية، والتي انبثقت عنها لجان فرعية متخصصة.

وأوضح القنصل العام في تصريح أن اللجنة الفنية باشرت أعمالها بالنسبة لسير اجراءات التسجيل والاعداد لامتحانات الشهادة المتوسطة مؤكدا ان الاجراءات تسير بصورة ممتازة والعدد المسجل حتى الآن البنات 1026 والبنين 11190 وتم اصدار بطاقاتهم بعد منحهم ارقام الجلوس واليوم سوف يكتمل اعداد المركزين بالصورة النهائية وستعقد الامتحانات بمدارس التعاون الأهلية بجدة.

واشار الى ان القنصلية تلقت الضوابط من وزارة التربية ووزارة الخارجية، حيث أشرفت على كافة مراحل التسجيل للطلاب.

مبينا أن عملية تحصيل الرسوم تمت وفق الضوابط المحددة والفئات المدرجة في الايصال الالكتروني بوزارة المالية، لصالح وزارة التربية والتعليم، مع تحديد نسبة المركز لمواجهة نفقات تنفيذ العملية.

وأكد سيادته ان القنصلية خاطبت وزارة الخارجية السعودية (فرع منطقة مكة المكرمة) ومدارس التعاون في وقت وجيز لتأمين مقر مناسب لانعقاد الامتحانات، حيث جرت متابعة مستمرة مع إدارة المدارس إلى حين الحصول على الموافقة النهائية، إلى جانب تزويدها بإحصائيات الطلاب وفقًا لتقسيمات البنين والبنات،

وشكر سيادته قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وادارة مدارس التعاون بجدة على تعاونها وتعاملها الراقي مع القنصلية من اجل السماح لجلوس الطلاب السودانيين الممتحنين مما يجسد روح وعمق العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

