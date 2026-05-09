ما وراء تصريحات روبيو؟ واشنطن تكشف خريطة التدخلات في السودان

افاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السودان يشهد صراعاً بالوكالة تدعمه عدة دول، مؤكداً أن أطرافاً خارجية توفر السلاح أو تسمح باستخدام أراضيها لخدمة أطراف متحاربة داخل البلاد.

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية أن بعض الدول لا تشارك مباشرة في النزاع، لكنها تتيح نقل الأسلحة عبر أراضيها، ما يسهم في استمرار القتال الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار الوزير إلى صدور “بيان مبادئ” خلال الفترة الماضية، معتبراً أنه خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة تحويله إلى إجراءات ملموسة تفضي إلى تقدم سياسي.

وأضاف أن الجهود الأمريكية تركز على الوصول إلى هدنة إنسانية، مع التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب ألا يكون بديلاً عن اتفاق شامل ينهي الحرب.

وقال روبيو إن إنهاء النزاع يتطلب ضغطاً من الدول الداعمة للأطراف المتحاربة لدفعها نحو تسوية سياسية، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل يومياً ضمن مسار الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.

وأكد أن الرباعية ملتزمة بمواصلة جهود الوساطة بهدف وقف القتال وتحقيق الاستقرار في السودان.

