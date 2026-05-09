اجتماع مغلق في جيبوتي بين عقار وأبي أحمد وسط توتر سوداني إثيوبي

عقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار اجتماعاً مغلقاً في جيبوتي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، في ظل توتر متصاعد بين الخرطوم وأديس أبابا.

وجاء اللقاء بعد اتهامات وجهتها السلطات السودانية لإثيوبيا بالسماح لطائرات إماراتية باستخدام مطاراتها لتنفيذ ضربات داخل السودان، شملت مواقع في الخرطوم وولايات النيل الأبيض وشمال كردفان.

ووصل عقار إلى جيبوتي مساء الجمعة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس قيلي لولاية جديدة، برفقة وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد. واستقبل الوفد السوداني مسؤولون حكوميون بينهم رئيس الوزراء الجيبوتي ووزير الخارجية.

وقال عقار إنه سيعقد سلسلة لقاءات على هامش الاحتفال مع قادة إقليميين وجهات معنية بملف السودان، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء النزاع.

وفي سياق متصل، ذكر السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد قمبيو وريقينو أنه بحث مع عقار ترتيبات عودة السودان إلى المنظمة، مؤكداً الحاجة إلى تنسيق جماعي لدعم جهود وقف القتال وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن الإيقاد ملتزمة بدعم أي مسار يضع الحوار ووحدة السودان في صدارة الأولويات، ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

سونا