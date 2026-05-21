اجتماع جديد للآلية الخماسية في أديس أبابا حول السودان لاستكمال مشاورات برلين

تستعد الآلية الخماسية لعقد جولة مشاورات جديدة بشأن الملف السوداني في أديس أبابا بين 3 و5 يونيو، لمواصلة النقاشات التي بدأت في برلين حول وثيقة مخرجات قيد التداول بين الأطراف المشاركة، بحسب مصدر مطلع على الترتيبات.

وقال المصدر إن اللقاء المزمع سيُخصَّص لمراجعة الصيغة المطروحة لوثيقة المخرجات، وبحث الملاحظات التي أبدتها الوفود خلال اجتماعات برلين، إلى جانب تناول ملفات وقضايا لم تُحسم في الجولة السابقة وما تزال محل نقاش بين الأطراف.

وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن مسار سياسي ترعاه أطراف إقليمية ودولية بهدف تنظيم حوار أوسع حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، في ظل استمرار الأزمة وتعدد المبادرات المطروحة لمعالجتها.

وأشار إلى أن دوائر سياسية تتابع باهتمام ما ستسفر عنه مشاورات أديس أبابا، مع توقعات بأن تسهم الجولة الجديدة في بلورة أرضية مشتركة أوسع بين المشاركين، إذا ما تم التوافق على صياغة نهائية لوثيقة المخرجات والملفات المرتبطة بها

