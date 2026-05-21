إليسا تسجل أغنية جديدة في بيروت بتوقيع زعيم ورؤول وأحمد عبد السلام

سجلت النجمة اللبنانية إليسا أغنية جديدة ضمن ألبومها المقبل، وذلك في أحد استوديوهات بيروت. الأغنية من توقيع زعيم ورؤول وأحمد عيد السلام.

وتُعتبر هذه الأغنية الثانية التي تختارها إليسا مؤخراً، بعد تعاونها في الأغنية الأولى مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

وبذلك تكون إليسا قد اختارت ما يقرب من 12 أغنية لألبومها الجديد، على أن تطرح أغاني العمل خلال موسم الصيف الحالي.

من آخر أعمال أليسا كانت أغنية مسلسل على قد الحب وتحمل اسم مش معقول الشر، والمسلسل بطولة النجمين نيللى كريم وشريف سلامة المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، في تعاون فني يُعد من أبرز مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

ويأتي اختيار إليسا لغناء تتر العمل لما تتمتع به من إحساس عالٍ وقدرة خاصة على التعبير عن المشاعر الإنسانية، وهو ما يتماشى مع الطابع الرومانسي والإنساني لمسلسل «على قد الحب»، الذي يعتمد على قصة عاطفية عميقة مليئة بالتفاصيل والمواقف المؤثرة.

وتقدم إليسا أغنية (على قد الحب) كلمات وألحان: عزيز الشافعي

موسيقى: نادر حمدي، تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر

جيتار : شريف فهمي

باص جيتار : سيكا

صولو كمانجه : محمد علي

مكساچ و ماستر : نادر حمدي

إدارة انتاج : رامز سليمان

المسلسل من بطولة النجمة نيللي كريم والنجم شريف سلامة، ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخى وميمى جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثى ومحمد على رزق وأحمد سعيد عبد الغنى، ويوسف حشيش وآية سليم، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، ومن إنتاج سالى والى، وإﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

ومن المنتظر أن يشكل تتر المسلسل بصوت إليسا إضافة قوية للعمل، خاصة أن تترات أعمالها الدرامية السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وارتبطت في أذهان الجمهور بالأحداث والشخصيات، ما يزيد من حالة الترقب لدى المشاهدين قبل عرض المسلسل.

