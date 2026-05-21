غضب جمهور الدكتور.. الفنانة إيمان الشريف ترد بعد على التسجيل الصوتي المُسرب: (حسين الصادق أخ وسند وخط أحمر بالنسبة لي)

أثار تسجيل صوتي تم تسريبه مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة إسفيرية واسعة صاحبتها تعليقات غاضبة من جمهور الفنان حسين الصادق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر المثير للجدل محمد الرحال, كان قد نشر تسجيل صوتي زعم أنه للفنانة إيمان الشريف.

المطربة الشهيرة تحدثت في التسجيل الصوتي واعترفت فيه لأحد الأشخاص برفضها استقبال الفنان حسين الصادق, في منزلها بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خرجت إيمان الشريف, في تدوينة نفت من خلالها التسجيل المنسوب إليها مؤكدة أنه مفبرك من أشخاص يريدون الوقيعة بينها وبين المطرب الملقب بالدكتور.

وكتبت الفنانة, في تدوينة لها عبر حسابها على فيسبوك: (حسين الصادق اخ وسند الشخص النضيف طيب القلب يتعامل بالإحترام مع الجميع وتربطني به أواصر طيبه و لن ينال منها المتآمرين).

وأضافت: (كما ان حسين يعلم مدي تقديري واحترامي لشخصه وهو خط احمر بالنسبه لي وانه مهما حاول شركاء التآمر أن يحدثوا وقيعه وفتنه بيني وبينه لن يستطيعوا ذلك.. كل التقدير والاحترام استاذي المهذب حسين الصادق).

محمد عثمان _ النيلين