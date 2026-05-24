ولاية الخرطوم : إصابات في غارات مسيّرة واستهداف آخر في أمبدة

أعلنت سلطات ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة عدد من الأفراد في هجوم بطائرة مسيّرة وقع مساء الجمعة في منطقة دار السلام بمدينة أم درمان.

وقالت الولاية إن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة أخرى في منطقة أمبدة غرب المدينة.

وتفقد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، موقع الاستهداف، مؤكداً أن الحادثة تمثل تهديداً للأمن المحلي وتستهدف السكان الذين عادوا إلى أحيائهم خلال الأشهر الماضية.

ونشرت حكومة الولاية صوراً تُظهر الأضرار التي لحقت بمربع 43 في دار السلام نتيجة الهجوم، موضحة أن الطائرة المستخدمة كانت من النوع الانتحاري.

ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من شهر على واقعة مشابهة استُخدمت فيها طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع مدنية وعسكرية في ولاية الخرطوم، بما في ذلك مناطق قرب مطار الخرطوم الدولي.

وشهدت عدة ولايات سودانية خلال الفترة الماضية زيادة في استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية، وفق شهادات سكان وتقارير محلية.

الانتباهة