نجل ترامب يحتفل بزفافه فى الباهاما بحضور أبنائه وأخوته وغياب الرئيس

أتم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، زفافه على خطيبته بيتينا أندرسون فى جزيرة خاصة فى الباهاما، امس السبت، أمام عدد صغير من الحاضرين لم يتجاوز 40 شخصاً.

وكان من بين المدعوين أبناء ترامب الابن الخمسة، بالإضافة إلى أشقائه إيفانكا وإريك وتيفاني ترامب، وأزواجهم.

كما حضرت عائلة أندرسون وعدد من صديقاتها المقربات.

وقال إريك ترامب، شقيق العريس، لموقع “بيج سيكس”: “دون وبيتينا ثنائي رائع. أنا فخور جدًا بمتابعة الكثير من رحلتهما كزوجين. إنهما يتألقان حقًا بوجود بعضهما، وكان من المذهل مشاهدة قصة حبهما تتكشف. لا يسعني إلا أن أكون سعيدًا لهما في يومهما المميز”

خطط سابقة لحفل زفاف بالبيت الأبيض

كان الزوجان يخططان في البداية لإقامة حفل زفاف في البيت الأبيض، لكنهما قررا تقليص حجم الاحتفال بسبب الحرب الدائرة في إيران. ويخططان لإقامة احتفال أكبر مع الأصدقاء والعائلة في وقت لاحق من هذا العام، ربما في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب الزفاف الذى أقيم فى البهاما.

وكان الرئيس الأمريكي قد كتب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” يوم الجمعة، بعد يوم واحد من عقد قران نجله رسميًا في بالم بيتش، فلوريدا: “رغم رغبتي الشديدة في التواجد مع ابني، دون جونيور، وخطيبته بيتينا، أحدث أفراد عائلة ترامب، إلا أن ظروف العمل الحكومي، وحبي للولايات المتحدة الأمريكية، لا تسمح لي بذلك”.

وأضاف: “أشعر بأهمية بقائي في واشنطن العاصمة، في البيت الأبيض، خلال هذه الفترة المهمة”.

اليوم السابع