الفرقة الثالثة مشاة بشندي تحتفل بتخريج دفعة جديدة

بتشريف حكومة ولاية نهر النيل ممثلة في الأستاذ لؤي مصطفى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والاتصالات الوزير المكلف، احتفلت اليوم الفرقة الثالثة مشاة بشندي بتخريج الدفعة (91) .

وخاطب الاحتفال السيد قائد الفرقة مهنئاً الدفعة المتخرجة، مشيراً إلى أن الدفعة ستكون إضافة للفرقة والقوات المسلحة.

وقال إننا نثق أن الدفعة بما خضعت إليه من تدريبات أصبحت جاهزة للمشاركة في حرب الكرامة والدفاع عن الأرض والعرض.

وذكر أن الدفعة المتخرجة ستحمل راية القوات المسلحة والقيام بواجباتها الوظيفية والوطنية.

وأوصى الدفعة المتخرجة بتقوى الله والمواظبة على الالتزام بالقواعد والضوابط العسكرية.

الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الاحتفال أداء قسم الولاء للقوات المسلحة، وتم تكريم الأوائل في المنافسات ومجالات التدريب، بجانب إلقاء قصائد حماسية نالت رضا الحاضرين.

سونا