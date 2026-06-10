«بوست الطلاق هى اللى نزلته».. أحمد سعد يكشف مفاجأة حول انفصاله عن علياء بسيوني

كشف الفنان أحمد سعد حقيقة انفصاله عن زوجته علياء بسيونى للمرة الثالثة، بعدما أثار الجدل بمنشورة المفاجئ عن تغيير إدارة أعماله وانفصاله عنها فنيًا أيضًا.

وقال أحمد سعد خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية: «اللى يتجوز ست زى علياء ميعرفش يتجوز تانى إنسانة لذيذة ومحترمة وأم مثالية، علياء لسه مراتى وبوست الطلاق 3 مرات هى اللى نزلته عشان هى عصبية شوية لكنها لسه مراتى وأم عيالي».

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته علياء بسيونى فى مايو الماضى، كاشفًا عن كواليس الانفصال من خلال بيان، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل إجراءات الطلاق، إلى جانب إنهاء توليها مسؤولية إدارة أعماله.

وقال أحمد سعد فى منشور له عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام »:«بيان إعلامى نظرا للانفصال عن زوجتى السيدة علياء بسيونى للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر فاصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالى وأنى أقوم باجراءات الطلاق من أم عيالى فى الوقت الحالى وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة».

المصري اليوم