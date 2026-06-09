كيف يستخدم الناس الذكاء الاصطناعى فى العمل فعليًا خلال 2026؟

لا يقتصر الاستخدام الأبرز للذكاء الاصطناعي في العمل على كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء الصور، بل يتعداه إلى مساعدة الموظفين على اتخاذ القرارات، ووفقًا لمؤشر اتجاهات العمل من مايكروسوفت، تمثل عملية اتخاذ القرارات 28% من استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وذلك من خلال تحليل أكثر من 100,000 محادثة عبر منصة مايكروسوفت 365 Copilot على مستوى العالم في فبراير 2026

تشير النتائج إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل يتجاوز مهام الإنتاجية البسيطة، فبدلًا من أن يكون مجرد أداة للأتمتة، يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحليل المعلومات، وتقييم الخيارات، ودعم التفكير البشري، ويتحدى هذا التحول أحد أهم الافتراضات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي: وهو أن الأعمال الإدارية المتكررة ستطغى على استخدام الذكاء الاصطناعي في المكاتب.

التحليل والتفكير يتفوقان على المهام الإدارية

بحسب التقرير، يتركز الجزء الأكبر من استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن فئة “التحليل والاستدلال واتخاذ القرار”، والتي تضم مجموعة واسعة من الأنشطة المهنية، أبرزها:

اتخاذ القرار: 27.5%

تحليل البيانات: 5.5%

التفكير الإبداعي: 4.9%

معالجة المعلومات: 3.1%

تقييم الجودة: 2.8%

مراجعة الامتثال والالتزام بالسياسات: 2.5%

تخطيط العمل: 1%

تطوير الاستراتيجيات: 1%

جدولة المهام: 0.4%

تحديث المعرفة والمعلومات: 0.3%

اليوم السابع