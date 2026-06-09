مواقف إنسانية كشفت وجهاً آخر للفنان أحمد بدير بعيداً عن الأضواء

عرف الجمهور الفنان أحمد بدير على مدار سنوات طويلة من خلال أعماله الفنية المتنوعة التي قدم خلالها عشرات الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما والمسرح، إلا أن المقربين منه وزملاءه في الوسط الفني يؤكدون دائماً أن هناك جانباً إنسانياً لا يقل تأثيراً عن موهبته الفنية، وهو ما كشفت عنه العديد من المواقف التي خرجت إلى العلن خلال السنوات الأخيرة.

محمد جمعة يكشف موقفاً مؤثراً قبل حفل زفافه

ومن أبرز هذه المواقف ما رواه الفنان محمد جمعة خلال تصريحات تليفزيونية، حيث تحدث عن موقف إنساني جمعه بالفنان أحمد بدير في فترة صعبة مر بها قبل أيام قليلة من حفل زفافه، وقال جمعة إن سيارته تعرضت للسرقة قبل موعد زفافه بيومين فقط، وإنه اضطر إلى دفع مبلغ مالي لاستعادتها بعد أن تلقى طلباً بدفع 15 ألف جنيه مقابل إرجاعها، موضحاً أنه لم يكن يمتلك سوى 12 ألف جنيه، واضطر إلى تدبير المبلغ المتبقي حتى يتمكن من استعادة السيارة.

وأضاف محمد جمعة أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كان بحاجة إلى 5000 جنيه إضافية لسداد تكلفة الفندق الذي سيقام فيه حفل الزفاف، وهو ما وضعه في موقف صعب قبل ساعات من حفل الزفاف، مشيراً إلى أن المفاجأة جاءت من الفنان أحمد بدير، الذي تواصل معه هاتفياً ثم منحه ظرفاً مالياً قائلاً له: “أهالينا عودونا ننقط العريس”.

وتابع جمعة أنه عندما فتح جمعة الظرف اكتشف أن بداخله المبلغ نفسه الذي كان يحتاج إليه لسداد التزاماته الخاصة بحفل الزفاف، مؤكداً أن هذا الموقف ظل عالقاً في ذاكرته حتى اليوم، معتبراً أن ما فعله أحمد بدير لم يكن مجرد مساعدة مالية، بل دعماً معنوياً كبيراً في وقت كان يحتاج فيه إلى من يقف بجانبه.

أشرف زكي: محمد جمعة ليس الوحيد

ولم تمر تصريحات محمد جمعة دون تفاعل من الوسط الفني، حيث علق الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على الواقعة مؤكداً أن مثل هذه التصرفات ليست غريبة على أحمد بدير، وقال أشرف زكي تعليقاً على حديث محمد جمعة: “مش لوحدك يا محمد”، في إشارة إلى أن الفنان القدير اعتاد الوقوف إلى جانب زملائه ومساندتهم في مواقف عديدة بعيداً عن الأضواء،

ابنته تشيد بدوره في حياتها

من جانبها، حرصت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، على التعبير عن فخرها بوالدها بعد انتشار تصريحات محمد جمعة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يمثل سوى جزء بسيط من شخصيته الحقيقية.

ونشرت سارة بدير تعليقاً عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، أشادت فيه بدور والدها في حياتها وحياة أسرتها، وكتبت: “مش لوحدكم والله، أنا لو أطول أبوس إيده صبح وليل هعمل كده، فضله عليا وعلى بنتي عظيم، هو أبونا إحنا الاتنين”.، وجاءت كلمات سارة لتعكس حجم الامتنان الذي تكنه لوالدها، مؤكدة أن دعمه لم يقتصر على زملائه وأصدقائه، بل امتد أيضاً إلى أسرته.

اليوم السابع