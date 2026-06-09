انستجرام يتيح للمستخدمين إعادة ترتيب المنشورات على الصفحة الرئيسية

سهّل انستجرام الآن الحصول على تصميم وتنسيق شبكتك الذي ترغب فيه، أطلق التطبيق، المملوك لشركة ميتا، أخيرًا ميزة إعادة ترتيب منشوراتك، بعد مرور عام تقريبًا على إعلان آدم موسيري عن هذه الميزة، ووفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي، ستتمكن من نقل منشوراتك بغض النظر عن تاريخ نشرها، بدءًا من اليوم، ومن أي مكان في العالم، وقالت ميتا للصحيفة: “نعلم أن هذه الميزة تأخرت كثيرًا، لكننا أردنا أن نمنحها الوقت الكافي لإتقانها”، ونؤكد أننا نتمتع بالفعل بإمكانية الوصول إلى هذه الميزة.

ميزة اعادة ترتيب المنشورات

ولا تزال ميزة إعادة ترتيب منشورات انستجرام من أكثر الميزات طلبًا على التطبيق، وكانت ميتا تخطط لإطلاقها قبل إعلان موسيري عنها العام الماضي، اكتشف أليساندرو بالوتزي، المعروف بخبرته في الهندسة العكسية للتطبيقات واكتشاف الأدوات غير المعلنة، خيار “تعديل الشبكة” في تطبيق انستجرام عام 2022.

خطوات إعادة ترتيب منشورات إنستجرام في الملف الشخصي:

– انتقل إلى ملفك الشخصي على إنستجرام.

– اضغط مطولًا على أي منشور.

– اختر “إعادة ترتيب الشبكة” من الخيارات التي تظهر بجوار تثبيت في الشبكة الرئيسية وأرشفة.

– ستنتقل إلى نافذة أخرى تتيح لك سحب المنشورات وإعادة ترتيبها.

– رتّب المحتوى بالشكل الذي تريده داخل ملفك الشخصي.

– المنشورات المثبتة ستبقى في أعلى الملف الشخصي، وتظهر باللون الأسود داخل نافذة “إعادة ترتيب الشبكة”.

اليوم السابع