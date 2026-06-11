إدريس إلبا يؤكد: لن أقدم شخصية العميل السرى جيمس بوند

أكد النجم إدريس إلبا أنه لن يؤدي دور جيمس بوند، واضعًا حدًا لسنوات من التكهنات التي ربطت اسمه بشخصية العميل السري الأشهر في السينما.

تصريحات إدريس إلبا

وخلال مقابلة مع مجلة GQ البريطانية، أوضح إلبا أنه لم ير نفسه يومًا مرشحًا واقعيًا للدور، رغم شعوره بالفخر لارتباط اسمه بالشخصية، وأشار إلى إن أحد الأسباب التي جعلته يستبعد الفكرة هو اعتقاده بأن بعض الجماهير حول العالم لن تتقبل رؤية ممثل أسود البشرة في دور جيمس بوند.

وأضاف ألبا أن شخصية جيمس بوند كتبت بطريقة محددة ولها هوية راسخة لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق العالمية لا تفضل تغيير هذه الصورة التقليدية للشخصية، وهو ما جعله ينظر إلى الأمر بواقعية بعيدًا عن الضجة الإعلامية.

جدل تقديم شخصية جيمس بوند

كما تطرق إلبا إلى الجدل المستمر حول ضرورة تحديث شخصية بوند لتواكب العصر، مؤكدًا أن قوة الشخصية تكمن في كونها نوعًا من الهروب من الواقع أكثر من كونها انعكاسًا له.

وقال إنه يفضل الحفاظ على جوهر بوند الكلاسيكي بدلًا من محاولة إعادة تشكيله لإرضاء جميع التوجهات والاتجاهات الحديثة.

وكان اسم إلبا قد تصدر الترشيحات الجماهيرية لسنوات طويلة، خاصة بعد رحيل دانيال كريغ عن السلسلة عقب فيلم No Time to Die، لكن تصريحات الممثل الأخيرة تبدو الأكثر وضوحًا حتى الآن بشأن استبعاده النهائي للفكرة.

ويعد البحث عن الممثل الجديد الذي سيجسد شخصية جيمس بوند أحد أكثر الملفات إثارة للجدل والترقب في هوليوود خلال السنوات الأخيرة، وسط استمرار التكهنات حول الاسم الذي سيقود مستقبل السلسلة في مرحلتها القادمة.

اليوم السابع