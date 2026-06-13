كأس العالم 2026.. تركيا تواجه أستراليا في لقاء خارج التوقعات

يخوض منتخب تركيا اختباراً متوازناً عندما يواجه أستراليا في السابعة صباح غد الأحد في كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 التي انطلقت الخميس بمشاركة 48 منتخبًا.

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يدخل منتخب تركيا البطولة بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا، بعدما واصل تطوره اللافت خلال السنوات الأخيرة، وعاد إلى الواجهة العالمية، مستفيدًا من مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة.

تركيا ضد أستراليا في كأس العالم 2026

وكان المنتخب التركي قد لفت الأنظار في بطولة أمم أوروبا 2024 بوصوله إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويعتمد المنتخب التركي على مجموعة من النجوم البارزين، يتقدمهم هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان وأردا جولر نجم ريال مدريد وكينان يلدز لاعب يوفنتوس، الذين يشكلون الركائز الأساسية للفريق، كما قدم الأتراك عروضًا قوية خلال فترة الإعداد للمونديال، بعدما حققوا فوزًا كبيرًا على مقدونيا الشمالية، ثم تغلبوا على فنزويلا بنتيجة 2-1، ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة.

في المقابل، يستعد منتخب أستراليا لخوض منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، بعدما نجح في تجاوز فترة صعبة خلال التصفيات الآسيوية واستعاد توازنه ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة السادسة تواليًا والسابعة في تاريخه.

وشهد مشوار “الكنغر الأسترالي” تحولًا مهمًا بعد بداية متعثرة في المرحلة الثالثة من التصفيات، ما دفع الاتحاد الأسترالي إلى إجراء تغيير فني بإقالة المدرب جراهام أرنولد وتعيين المدافع الدولي السابق توني بوبوفيتش لقيادة الفريق.

وسرعان ما انعكست هذه الخطوة إيجابيًا على نتائج المنتخب، حيث تمكن من التفوق على منافسين بارزين مثل السعودية والبحرين، لينهي التصفيات بنجاح ويضمن التأهل المباشر إلى المونديال إلى جانب المنتخب الياباني.

وخاض المنتخب الأسترالي مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة، خسر الأولى بصعوبة أمام المكسيك بهدف دون رد، قبل أن يفرض التعادل 1-1 على منتخب سويسرا، في مؤشر على قدرته على مجاراة المنتخبات القوية.

اليوم السابع