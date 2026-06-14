مفاجأة.. أول تحرك من كريستيانو رونالدو لشراء النصر السعودي

اتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خطوة مهمة ولافتة من أجل الاستحواذ على أسهم ناديه وشرائه رسميا.ووفقا لما أعلنه الإعلامي السعودي خالد الشنيف فإن رونالدو يعتزم شراء حصة من أسهم نادي النصر عبر تحالف استثماري يقوده بنفسه في خطوة وصفها بأنها ستتضح تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة.ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تجديد رونالدو عقده مع النصر حتى صيف 2027 في وقت يواصل فيه النجم البرتغالي تعزيز حضوره داخل الكرة السعودية سواء على المستوى الرياضي أو الاستثماري.ويعد رونالدو أحد أبرز الأسماء العالمية التي انضمت إلى الدوري السعودي منذ انتقاله إلى النصر في يناير 2023 عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث أسهم بشكل كبير في رفع القيمة التسويقية للمسابقة وجذب المزيد من النجوم العالميين.

وتشير التقارير إلى أن رونالدو يخطط لضخ استثماراته من خلال كيان استثماري متخصص للاستحواذ على جزء من أسهم النادي، مستفيداً من التوسع الذي تشهده الرياضة السعودية وبرامج تخصيص الأندية وطرح حصص منها أمام المستثمرين.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى لرونالدو في مجال الاستثمار الرياضي إذ سبق له الدخول إلى القطاع عبر امتلاك حصة في نادي ألميريا الإسباني في إطار توجهه لتوسيع محفظته الاستثمارية المرتبطة بكرة القدم.

ويأتي الحديث عن استحواذ محتمل لرونالدو على أسهم النصر بالتزامن مع استعداده للمشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، التي قد تكون الأخيرة له على الساحة الدولية.

روسيا اليوم