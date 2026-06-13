القضارف تتسلم كميات من الأدوية والعلاج المجاني

تسلم الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع القضارف كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية.

واوضح الدكتور عبدالحكم علي محمد مدير الإشراف ان فرع الصندوق قد تسلم اليوم كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية من العلاج الذي يوزع مجانا الممول بواسطة الدولة والتي تشمل برنامجي الطوارئ ومستهلكات غسيل الكلى بقيمة تبلغ مليار جنيه توزع مجانا للمستفيدين.

وقال ان الكميات المستلمة تشمل كل اصناف أدوية الطوارئ من محاليل وريدية ومضادات حيوية بجانب ادوية التخدير للعمليات الجراحية اضافة للأدوية الخاصة بطوارئ الخريف للمستشفيات بمحليات الولاية المختلفة ومناطق الهشاشة.

مشيرا الى ان الصندوق قد بدأ فعليا في توفير العلاج بالمؤسسات الصحية في المحليات ذات الهشاشة ضمن خطة الصندوق القومي للامدادات الطبية الخاصة بتوفير الأدوية خلال فصل الخريف.

سونا