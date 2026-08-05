مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تبحث مع شمال دارفور آليات إيصال الدعم لمستحقيه

بحث مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، بمكتبه اليوم مع وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، د. بدور آدم محمد عبد الرحمن، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحين.

وتناول اللقاء سير عمليات حصر النازحين من ولاية شمال دارفور الموجودين بولاية الخرطوم تمهيدًا لإدراج المستوفين للشروط ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المباشر، بما يسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكدت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور أن عمليات الحصر لا تزال متواصلة.

من جانبه، شدد د. محمد علي سالم على ضرورة الالتزام التام بشروط وضوابط التسجيل، لضمان وصول الدعم النقدي المباشر إلى الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات.

وأوضح أن المفوضية تعمل كذلك على توفير الدعم العيني المتمثل في الذرة للأسر الفقيرة والأسر المستضيفة والنازحين، مؤكدًا أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى المواطنين المستهدفين عبر الآليات المعتمدة.

سونا