البرنامج القومي لصحة الطفل يقف على نظام الترصد المرضي للأطفال حديثي الولادة بالجزيرة

بحث الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من البرنامج القومي لصحة الطفل برئاسة دكتور قصي محمد عثمان، السبل الكفيلة لتعزيز خدمات صحة الطفل بالولاية وخفض معدلات الأمراض والوفيات وسط الأطفال.

حيث أوضح رئيس الوفد أن الزيارة تستهدف الوقوف على نظام الترصد المرضي للأطفال حديثي الولادة بمستشفيات النساء والتوليد والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لحديثي الولادة والأطفال دون الخامسة إلى جانب بحث أسباب وفيات الأطفال خاصة التسمم الدموي.

مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على دعم توسعة حضانات المستشفيات وتعزيز خدمات العناية المكثفة لحديثي الولادة، فضلاً عن تدريب الكوادر الصحية على تشخيص ومعالجة التسمم الدموي ومكافحة العدوى بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.

ودعا ممثلي المنظمات العاملة بالولاية لدعم خدمات صحة الطفل وتحريك الموارد اللازمة لتعزيز تدخلات البرنامج القومي لصحة الطفل بما يدعم جهود الولاية في خفض معدلات المرض والوفيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الوزير المفوض بجهود البرنامج القومي لصحة الطفل، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة الإتحادية والولاية والمنظمات العاملة في مجال صحة الطفل وتوجيه الموارد نحو التدخلات ذات الأولوية بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة للأطفال وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.

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