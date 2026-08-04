حملة رقابية على المؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بمحلية مدني

نفذت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، بالتعاون مع مجلس الأدوية والسموم، اليوم، حملة تفتيش ورقابة استهدفت المؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بمحلية مدني الكبرى.

وشملت الحملة شارع الدكاترة وشارع اتجاه واحد، إلى جانب عدد من العيادات الخاصة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات العلاجية وضمان التزامها باللوائح والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، ورصد كوادر تعمل دون تسجيل أو ترخيص لمزاولة المهنة، إضافة إلى مؤسسات علاجية تمارس نشاطها دون تسجيل لدى وزارة الصحة أو دون امتلاك ملفات رسمية بالإدارة المختصة.

وأكدت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية في جميع المحليات، بهدف تنظيم العمل، والحد من المخالفات، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي.

سونا