تفويج دفعة جديدة من السودانيين بالاسكندرية الى ارض الوطن

تم اليوم بالاسكندرية تفويج 350 سوداني بعدد سبعة بصات في اطار برنامج العودة الطوعية للسودانيين بجمهورية مصر العربية.

وكان في وداع الفوج السفير عبدالدائم علي البشير القنصل العام بالقنصلية العامة السودانية بالأسكندرية واعضاء اللجنة المعنية بالعودة الطوعية.

واكد السفير عبد الدائم ان سفريات العودة الطوعية ستستمر حتى آخر سوداني راغب في العودة الطوعية الى أرض الوطن.

مشيرا الى ان التفويج الذي تم اليوم يأتي مواصلة للبرنامج الذي بدأ قبل فترة في اطار برنامج العودة الطوعية.

وعبر عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمل للعودة الطوعية المجانية الى ارض الوطن. مشيدا بالترتيبات الجيدة التي وضعتها اللجنة لتنفيذ الرحلات، كما عبر عن شكره للجهات المصرية المعنية التي تقدم التسهيلات اللازمة لانطلاق الرحلات وروح التعاون التي تبديها مع القنصلية العامة في هذا الصدد.

من جانبه أشاد عصمت احمد سعيد ممثل لجنة الأمل للعودة الطوعية بالأسكندرية بدور القنصلية العامة في نجاح برنامج تنفيذ العودة الطوعية مما كان له الاثر الطيب في نفوس السودانيين العائدين الى ارض الوطن.

واعرب عن امله في استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة والقنصلية لمواصلة رحلات العودة الطوعية القادمة.

يذكر ان تسيير هذه الرحلات يتم من الاسكندرية الى ام درمان.

سونا